***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.03.2022 15:54
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Tarih
25/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde, Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde, saat 10:00'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009513
BIST
16:172.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 20,40
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:1714,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0838
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
16:1716,2748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0695
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2243
16:17938,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -13,20
|Açılış
|: 938,82
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler16:17
|GRSEL
|10,96
|22.098.736
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.629.409
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|73.920.378
|% 9,00
|
|MEPET
|2,28
|14.273.698
|% 8,57
|
|ALARK
|19,90
|252.457.265
|% 7,86
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,59
|39.524.968
|% -5,58
|
|AKFGY
|2,53
|105.582.427
|% -4,53
|
|KRDMB
|13,02
|39.332.910
|% -3,91
|
|SANEL
|7,18
|2.553.862
|% -3,75
|
|THYAO
|26,72
|4.841.835.032
|% 3,81
|
|KRDMD
|14,93
|3.718.203.628
|% -2,86
|
|SISE
|13,65
|1.961.267.947
|% 3,72
|
|EREGL
|34,20
|1.437.868.754
|% -1,21
|
|GARAN
|11,76
|1.366.222.458
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,93
|3.718.203.628
|% -2,86
|
|ODAS
|1,53
|310.255.289
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,26
|632.699.982
|% 4,49
|
|THYAO
|26,72
|4.841.835.032
|% 3,81
|
|YKBNK
|3,70
|557.784.215
|% 0,54
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7629
|14,7707
|% -0,56
|
|Euro
|16,2495
|16,2748
|% -0,43
|
|Sterlin
|19,3054
|19,4022
|% -0,20
|
|Frank
|15,8288
|15,9242
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9324
|3,9521
|% -0,22
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-24,38
|
|Altın Gr.
|939
|940
|-12,43
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.321
|-130,00
|
|Tam
|6.209
|6.368
|-121,82
|
|Yarım
|3.001
|3.081
|-58,92
|
|Çeyrek
|1.505
|1.540
|-29,47
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,57
|