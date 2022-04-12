***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Tarih25/03/2022Saati10:00AdresiKuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündem11.03.2022 tarihli açıklamada bulunmaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularÖnceki açıklamada yer almaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi11/04/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 11.04.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019617BIST