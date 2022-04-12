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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.04.2022 15:37
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Tarih
25/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
11.03.2022 tarihli açıklamada bulunmaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Önceki açıklamada yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
11/04/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 11.04.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019617


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Altın Gr. 922 922 0,80  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,36 25,41 0,29  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 0,01  
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