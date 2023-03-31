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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

31.03.2023 16:30
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.12.2022
Tarih
27/03/2023
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
10.03.2023 tarihli açıklamada bulunmaktadır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
28.03.2023 tarihli açıklamada bulunmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/03/2023
Açıklamalar

Şirketimizin  01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişikin 27.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 30.03.2023 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130303


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Yarım 4.033 4.073 3,00  
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Gümüş Gr. 14,79 14,80 0,06  
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