***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.09.2023 13:51
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
13/09/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
05/10/2023
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Ekte Belirtilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2023 tarihli 2023/37 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadili ve Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyenin onayı konusunda Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı yapmıştır. Yönetim Kurulu Kararı ve gündem ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195671
BIST
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|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
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|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
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|ALCAR
|998,20
|385.807.838
|% 9,99
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|MIATK
|500,20
|372.488.058
|% 9,98
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|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
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|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
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|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
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|INGRM
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|205.553.737
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|QNBFL
|360,00
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|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
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|THYAO
|219,90
|6.377.608.551
|% -3,17
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|TUPRS
|138,90
|3.350.772.931
|% -1,84
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|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
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|SISE
|52,80
|3.180.751.541
|% -3,21
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|EBEBK
|80,60
|2.804.296.457
|% 6,33
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|ZOREN
|4,70
|898.923.173
|% -1,88
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|SKBNK
|5,75
|1.032.194.559
|% 2,13
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|YKBNK
|16,15
|2.575.416.620
|% 0,50
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|EKGYO
|8,23
|1.293.690.863
|% -1,44
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,0139
|27,0200
|% 0,14
|
|Euro
|28,8094
|28,8248
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3610
|33,5283
|% 0,16
|
|Frank
|29,9678
|30,1484
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1813
|7,2173
|% 0,13
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|2,28
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.067
|11.139
|6,00
|
|Yarım
|5.551
|5.592
|2,00
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|Çeyrek
|2.767
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|0,05
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|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,64
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