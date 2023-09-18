***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/09/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih05/10/2023Saati11:00AdresiKuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündemEkte BelirtilmiştirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2023 tarihli 2023/37 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadili ve Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyenin onayı konusunda Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı yapmıştır. Yönetim Kurulu Kararı ve gündem ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195671BIST