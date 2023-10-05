***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/09/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih05/10/2023Saati11:00AdresiKuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündemÖnceki açıklamada bulunmaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.10.2023 (bugün) tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Toplantıda hazır bulunanalar cetveli ve toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200158BIST