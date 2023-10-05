***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
05.10.2023 17:34
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/09/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
05/10/2023
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Önceki açıklamada bulunmaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.10.2023 (bugün) tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Toplantıda hazır bulunanalar cetveli ve toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200158
BIST