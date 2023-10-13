***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
13.10.2023 20:42
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/09/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
05/10/2023
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Önceki açıklamada bildirilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Önceki açıklamada bulunmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
13/10/2023
Açıklamalar
05.10.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar 13.10.2023 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206317
BIST