***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/09/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih05/10/2023Saati11:00AdresiKuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündemÖnceki açıklamada bildirilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularÖnceki açıklamada bulunmaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi13/10/2023Açıklamalar05.10.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar 13.10.2023 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206317BIST