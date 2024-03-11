***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.03.2024 16:02
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Tarih
28/03/2024
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Ekte yeralmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu 28.03.2024 tarihinde, saat 11:00 'de, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257485
BIST