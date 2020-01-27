***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
27.01.2020 16:36
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.07.2019 tarihli İhraç Belgesi Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Bölümü ile ilgili olarak 17.01.2020 tarihinde talep edilen "………..ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine" doğrultusundaki değişiklik 22.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814604
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05302,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,21
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7302
|7,7690
|% 0,24
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5829
|1,5909
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|6,41
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|-0,01
|