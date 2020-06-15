***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.06.2020 15:22
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 12.05.2020 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 11.06.2020 tarih, 35/718 sayılı kararı ile ihraç tavanımızı, bir yıl süre ile 128.000.000 TL nominal tutar olarak onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851198
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8622
En Düşük
6,8141
18:057,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0558
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 379,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.140
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.104.072
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.301.477
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.780.335
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|705.293
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|942.109.592
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.739.294
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|709.724.455
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.250.630
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.063.303
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.739.294
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.073.889
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.173.141
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,26
|221.472.875
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6264
|% 0,74
|
|Frank
|7,1830
|7,2263
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-10,75
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.479
|-6,30
|
|Tam
|2.529
|2.548
|-6,50
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,69
|38,69
|-0,04
|