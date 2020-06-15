***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 12.05.2020 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 11.06.2020 tarih, 35/718 sayılı kararı ile ihraç tavanımızı, bir yıl süre ile 128.000.000 TL nominal tutar olarak onaylamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851198BIST