***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.06.2021 12:17
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 17.05.2021 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 10.06.2021 tarih, 30/872 sayılı karar ile ihraç tavanımızı 1 yıl süreyle 82.000.000 TL olarak onaylamıştır. Başvuru formu ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942138
BIST
12:241.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 1.467
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En Düşük
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En Düşük
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506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:24
|VAKKO
|13,75
|43.762.309
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.318.417
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|2.373.179
|% 8,02
|
|DMSAS
|7,01
|9.344.393
|% 7,85
|
|TKURU
|142,00
|1.875.016
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.076.435
|% -9,81
|
|RODRG
|15,53
|953.633
|% -8,65
|
|YAYLA
|4,09
|4.311.321
|% -4,44
|
|CLEBI
|221,00
|35.391.669
|% -4,12
|
|THYAO
|14,80
|937.607.978
|% 1,44
|
|GARAN
|8,44
|454.479.798
|% -0,24
|
|FENER
|39,48
|318.323.456
|% 5,28
|
|YKBNK
|2,26
|307.711.860
|% -0,44
|
|BOBET
|5,70
|272.090.614
|% 6,54
|
|YKBNK
|2,26
|307.711.860
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|238.043.606
|% 0,00
|
|THYAO
|14,80
|937.607.978
|% 1,44
|
|GARAN
|8,44
|454.479.798
|% -0,24
|
|BOBET
|5,70
|272.090.614
|% 6,54
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3389
|8,3417
|% -0,63
|
|Euro
|10,1091
|10,1136
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7219
|11,7807
|% -0,72
|
|Frank
|9,2480
|9,3037
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2183
|2,2294
|% -0,59
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-17,14
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,95
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-53,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-51,80
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-25,06
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,53
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,84
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