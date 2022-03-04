***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
04.03.2022 20:25
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 08.02.2022 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 03.03.2022 tarih, 11/299 sayılı kararı ile ihraç belgemizi 90.000.000 TL olarak onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007540
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0980
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0554
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05895,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 15,92
|Açılış
|: 895,09
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,31
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1883
|14,2122
|% 0,69
|
|Euro
|15,5038
|15,5886
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7222
|18,8161
|% -0,26
|
|Frank
|15,3722
|15,4648
|% 0,46
|
|Riyal
|3,7696
|3,7885
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|24,19
|
|Altın Gr.
|895
|895
|15,83
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,25
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,11
|
Seans Raporu
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