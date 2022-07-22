***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
22.07.2022 20:07
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 17.06.2022 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 21.07.2022 tarih, 38/1080 sayılı kararı ile ihraç belgemizi 210.000.000 TL olarak onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047457
BIST
18:052.517
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991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
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|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
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|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
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|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
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|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
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|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
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|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
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|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7342
|17,7361
|% 0,15
|
|Euro
|18,1262
|18,1732
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,2530
|21,3596
|% 0,23
|
|Frank
|18,3847
|18,4954
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7046
|4,7282
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.728
|1.728
|9,62
|
|Altın Gr.
|986
|986
|7,29
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.621
|6.720
|-42,00
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|Yarım
|3.226
|3.288
|-20,00
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|Çeyrek
|1.618
|1.644
|-10,00
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|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,08
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|B. Petrol
|105
|105
|0,81
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