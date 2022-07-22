***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 17.06.2022 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 21.07.2022 tarih, 38/1080 sayılı kararı ile ihraç belgemizi 210.000.000 TL olarak onaylamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047457BIST