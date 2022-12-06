***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2022 18:48
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 25.10.2022 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 02.12.2022 tarih 70/1709 sayılı kararı ile ihraç belgemizi 190.000.000 TL olarak onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084986
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0554
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.062,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.062,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6260
|18,6331
|% -0,03
|
|Euro
|19,5917
|19,6102
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7106
|22,8245
|% 0,37
|
|Frank
|19,7472
|19,8662
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,35
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.147
|7.204
|36,00
|
|Yarım
|3.461
|3.522
|17,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|0,01
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY