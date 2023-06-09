***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 28.04.2023 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 08.06.2023 tarih 31/662 sayılı kararı ile ihraç belgemizi 110.000.000 TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157728BIST