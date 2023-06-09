***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.06.2023 17:20
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 28.04.2023 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 08.06.2023 tarih 31/662 sayılı kararı ile ihraç belgemizi 110.000.000 TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157728
BIST
17:195.630
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 75,51
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:1923,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2466
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:1925,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1152
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:191.474,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.474,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ADEL
|173,80
|101.673.174
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.030.357.273
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|45.759.893
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,67
|1.097.595.572
|% -5,61
|
|THYAO
|176,40
|10.579.655.171
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.575.922.513
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,60
|3.270.942.392
|% 3,39
|
|TCELL
|38,64
|2.994.844.959
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,07
|2.511.067.505
|% 2,67
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,37
|2.373.465.402
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,47
|2.110.309.442
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,50
|2.314.975.335
|% -0,80
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3485
|23,3564
|% 1,07
|
|Euro
|25,1321
|25,1815
|% 0,46
|
|Sterlin
|29,2860
|29,4328
|% 1,17
|
|Frank
|25,7852
|25,9405
|% 0,68
|
|Riyal
|6,2057
|6,2368
|% 0,96
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,72
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|13,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,30
|0,25
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
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17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, HEKTS, AKSEN
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, PGSUS, ALARK
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 07 artarak (% 1.18 ) 5, 077