***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
29.12.2023 17:23
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 13.11.2023 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 28.12.2023 tarih, 81/1793 sayılı kararı ile ihraç belgemizi, 490.000.000 TL olarak onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230731
BIST
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18:057.470
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.877.192
|% 10,00
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|BORLS
|33,22
|96.583.107
|% 10,00
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|ONCSM
|149,60
|141.744.206
|% 10,00
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|DIRIT
|11,44
|1.625.910
|% 10,00
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|KCAER
|30,16
|128.253.081
|% 9,99
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|EYGYO
|8,30
|23.732.360
|% -59,71
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|SAMAT
|40,50
|18.554.417
|% -10,00
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|MTRYO
|6,36
|3.591.677
|% -9,40
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|TKNSA
|29,06
|116.239.265
|% -4,47
|
|EBEBK
|71,30
|90.403.379
|% -3,58
|
|GUBRF
|153,80
|10.584.770.676
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
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|AKBNK
|36,46
|3.037.095.180
|% 1,17
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|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
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|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
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|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|EKGYO
|6,88
|955.702.261
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.426.397.497
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
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|ISGYO
|15,51
|1.540.626.903
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,5558
|29,5626
|% 0,47
|
|Euro
|32,7301
|32,7481
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,5289
|37,7171
|% 0,45
|
|Frank
|35,1662
|35,3780
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8613
|7,9007
|% 0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
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|Platin
|1.004,75
|1.008,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,45
|1.116,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,70
|77,70
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.063,64
|2.064,00
|% 0,66
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