***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 13.11.2023 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 28.12.2023 tarih, 81/1793 sayılı kararı ile ihraç belgemizi, 490.000.000 TL olarak onaylamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230731BIST