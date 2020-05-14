***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.05.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.04.2020 tarih 2020/36 sayılı kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç kararı almıştır. Başvuru belgelerimiz ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 1- Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfEK: 2 9- İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844891BIST