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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.05.2020 11:05
GÜNCEL HABERLER



***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.04.2020 tarih 2020/36 sayılı kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç kararı almıştır. Başvuru belgelerimiz ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1- Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 9- İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844891


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ISBTR 42.361,10 127.083 % 10,00  
MEGAP 5,06 4.843.381 % 10,00  
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