***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.05.2020 11:05
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.04.2020 tarih 2020/36 sayılı kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç kararı almıştır. Başvuru belgelerimiz ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1- Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 9- İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844891
BIST
11:05100.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -87,31
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
11:056,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
11:057,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
11:05384,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,10
|Açılış
|: 384,14
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.210.573
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.454.890
|% -9,63
|
|POLTK
|128,50
|63.950
|% -7,55
|
|ULAS
|2,95
|446.727
|% -6,35
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|ASELS
|29,42
|449.384.198
|% 2,65
|
|GARAN
|7,79
|247.700.993
|% -1,39
|
|ECILC
|6,55
|202.571.977
|% 9,90
|
|ISFIN
|3,86
|135.520.243
|% -0,26
|
|TTKOM
|7,43
|129.404.957
|% -1,33
|
|YGYO
|0,63
|25.777.710
|% 6,78
|
|KRDMD
|2,45
|87.539.118
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,86
|135.520.243
|% -0,26
|
|GARAN
|7,79
|247.700.993
|% -1,39
|
|ECILC
|6,55
|202.571.977
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4671
|8,5095
|% -0,50
|
|Frank
|7,1270
|7,1700
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8481
|1,8574
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,81
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.509
|-9,60
|
|Tam
|2.541
|2.574
|-9,80
|
|Yarım
|1.240
|1.258
|-4,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|0,51
|