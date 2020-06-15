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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.06.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 128.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.06.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 16.04.2020 tarih, 2020/36 sayılı kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finasman bonosu ihraç kararı almıştır. Başvuru belgelerimiz Sermaye Piyasası Kurulu'na ulaştırlmış ve Kurul'un 11.06.2020 tarih, 35/718 sayılı kararı ile ihraç tavanımız bir yıl süre ile 128.000.000 TL nominal tutar ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve üst yazısı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 üstyazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851195


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Sterlin 8,5828 8,6258 % 0,74  
Frank 7,1831 7,2264 % 0,80  
Riyal 1,8202 1,8293 % 0,55  
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Cumhuriyet 2.463 2.478 -7,70  
Tam 2.528 2.546 -7,90  
Yarım 1.232 1.243 -3,90  
Çeyrek 618 622 -1,90  
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