***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.06.2020 15:15
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 128.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.06.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 16.04.2020 tarih, 2020/36 sayılı kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finasman bonosu ihraç kararı almıştır. Başvuru belgelerimiz Sermaye Piyasası Kurulu'na ulaştırlmış ve Kurul'un 11.06.2020 tarih, 35/718 sayılı kararı ile ihraç tavanımız bir yıl süre ile 128.000.000 TL nominal tutar ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve üst yazısı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 üstyazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851195
BIST
17:59109.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 109.393
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|Önceki Kapanış
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108.716
17:596,8539
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 379,36
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380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,06
|341.079.971
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.022.955
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.304.584
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|79.207
|% 9,97
|
|IHGZT
|4,97
|26.703.448
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|316.362
|% -10,00
|
|DAGHL
|10,45
|5.077.013
|% -9,99
|
|EGCEY
|1,31
|251.752
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|684.878
|% -9,37
|
|POLTK
|118,30
|47.245
|% -9,00
|
|THYAO
|12,59
|895.917.101
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,91
|725.976.392
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|696.655.330
|% 4,07
|
|TKFEN
|15,74
|432.891.592
|% 1,16
|
|KOZAL
|76,75
|397.221.381
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,91
|725.976.392
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,29
|273.821.762
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,27
|214.216.192
|% 0,79
|
|IHLGM
|1,57
|255.733.800
|% 0,64
|
|ALBRK
|1,55
|200.245.746
|% 5,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5828
|8,6258
|% 0,74
|
|Frank
|7,1831
|7,2264
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-7,70
|
|Tam
|2.528
|2.546
|-7,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-0,32
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