***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 128.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.06.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.06.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun, 16.04.2020 tarih, 2020/36 sayılı kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finasman bonosu ihraç kararı almıştır. Başvuru belgelerimiz Sermaye Piyasası Kurulu'na ulaştırlmış ve Kurul'un 11.06.2020 tarih, 35/718 sayılı kararı ile ihraç tavanımız bir yıl süre ile 128.000.000 TL nominal tutar ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve üst yazısı ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 üstyazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851195BIST