***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.04.2021 13:07
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarih, 2021/47 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 180.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 29042021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932240
BIST
13:191.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,10
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.386
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1.407
En Düşük
1.391
13:198,1892
En Yüksek
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|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,1650
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|Önceki Kapanış
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8,2146
En Düşük
8,1390
13:199,9409
En Yüksek
|Değişim
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10,0012
En Düşük
9,8754
13:19466,34
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 469,20
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472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KONYA
|956,00
|30.720.174
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.832.805
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.911.765
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.511.690
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.268.076
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|39.888.594
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.101.354
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|650.936.316
|% 1,69
|
|EREGL
|19,18
|404.580.798
|% 1,27
|
|PETKM
|6,57
|317.410.504
|% 0,77
|
|SASA
|36,88
|298.103.629
|% 1,32
|
|AKBNK
|4,91
|260.779.080
|% 1,24
|
|GARAN
|7,24
|650.936.316
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,12
|185.040.540
|% 0,95
|
|AKBNK
|4,91
|260.779.080
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,11
|58.455.391
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|317.410.504
|% 0,77
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1843
|8,1892
|% 0,01
|
|Euro
|9,9321
|9,9409
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,3618
|11,4187
|% -0,20
|
|Frank
|8,9553
|9,0093
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% -0,21
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-7,12
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|9,39
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|4,54
|
|Çeyrek
|742
|759
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,00
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|0,66
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