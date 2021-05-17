***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.04.2021 tarih, 2021/47 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. Başvuru belgelerimiz ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 17052021.pdfEK: 2 İhraç Belgesi 17052021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936544BIST