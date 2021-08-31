***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 98.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 31.08.2021 tarih, 2021/58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 98.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 31082021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960965BIST