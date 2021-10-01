***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 98.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 31.08.2021 tarih, 2021/58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 98.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz iletilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih, 50/1455 sayılı kararı ile 1 yıl süreyle 98.000.000 TL nominal tutar olarak ihraç belgemiz onaylanmıştır. Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 20092021.pdfEK: 2 Doruk Faktoring İhraç Belgesi 30092021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966216BIST