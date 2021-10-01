***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.10.2021 19:17
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 98.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2021 tarih, 2021/58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 98.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz iletilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih, 50/1455 sayılı kararı ile 1 yıl süreyle 98.000.000 TL nominal tutar olarak ihraç belgemiz onaylanmıştır. Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 20092021.pdf
EK: 2 Doruk Faktoring İhraç Belgesi 30092021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966216
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05501,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 501,73
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,54
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8580
|8,8604
|% -0,31
|
|Euro
|10,2734
|10,2915
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9840
|12,0441
|% 0,44
|
|Frank
|9,4860
|9,5432
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|3,97
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|0,27
|