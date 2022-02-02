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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.02.2022 11:52
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2022 tarih, 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 90.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 02022022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998813


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