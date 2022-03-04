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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.03.2022 20:16
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2022 tarih, 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 90.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz iletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih, 11/299 sayılı kararı ile ihraç tavanımız 1 yıl süreyle 90.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 02022022.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu Şubat2022.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi Mart2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007536


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