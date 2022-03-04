***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 02.02.2022 tarih, 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 90.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz iletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih, 11/299 sayılı kararı ile ihraç tavanımız 1 yıl süreyle 90.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 02022022.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu Şubat2022.pdfEK: 3 İhraç Belgesi Mart2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007536BIST