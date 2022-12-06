***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz, 13.10.2022 tarih, 2022/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 190.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih 70/1709 sayılı kararı ile ihraç tavanımız bir yıl süre ile 190.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 13102022.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 25102022.pdfEK: 3 İhraç Belgesi Aralık2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084974BIST