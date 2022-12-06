***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.12.2022 18:39
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 13.10.2022 tarih, 2022/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 190.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih 70/1709 sayılı kararı ile ihraç tavanımız bir yıl süre ile 190.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 13102022.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 25102022.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi Aralık2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084974
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0332
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4885
18:051.060,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.060,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6411
|% 0,02
|
|Euro
|19,5073
|19,5173
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5593
|22,6724
|% -0,29
|
|Frank
|19,7007
|19,8194
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,51
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|1,84
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.137
|7.194
|26,00
|
|Yarım
|3.456
|3.517
|12,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|-3,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
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