***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.04.2023 19:32
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 110.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 03.04.2023 tarih, 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 110.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 03042023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141433
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1373
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.240,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.240,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4186
|19,4242
|% 0,00
|
|Euro
|21,4254
|21,4350
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,1275
|24,2485
|% 0,38
|
|Frank
|21,6921
|21,8228
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1613
|5,1872
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-11,53
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.077
|9.277
|-12,00
|
|Yarım
|4.430
|4.530
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|-2,04
|