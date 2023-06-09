***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 110.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz 03.04.2023 tarih, 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 110.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. SPK'nın 08.06.2023 tarih 31/662 sayılı kararı ile ihraç tavanımız 1 yıl süreyle 110.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 03042023.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve eki 08062023.pdfEK: 3 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 28042023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157722BIST