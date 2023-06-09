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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.06.2023 17:04
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 110.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 03.04.2023 tarih, 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 110.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. SPK'nın 08.06.2023 tarih 31/662 sayılı kararı ile ihraç tavanımız 1 yıl süreyle 110.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 03042023.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve eki 08062023.pdf
EK: 3 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 28042023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157722


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Yarım 4.804 4.886 17,00  
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