***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.06.2023 17:04
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 110.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 03.04.2023 tarih, 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 110.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. SPK'nın 08.06.2023 tarih 31/662 sayılı kararı ile ihraç tavanımız 1 yıl süreyle 110.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 03042023.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve eki 08062023.pdf
EK: 3 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 28042023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157722
BIST
17:215.631
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 77,21
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2123,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2440
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2125,1886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1223
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:211.475,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,10
|Açılış
|: 1.475,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ADEL
|173,80
|101.673.174
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.030.357.273
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|45.759.893
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,67
|1.097.595.572
|% -5,61
|
|THYAO
|176,40
|10.579.655.171
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.575.922.513
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,60
|3.270.942.392
|% 3,39
|
|TCELL
|38,64
|2.994.844.959
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,07
|2.511.067.505
|% 2,67
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,37
|2.373.465.402
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,47
|2.110.309.442
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,50
|2.314.975.335
|% -0,80
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3485
|23,3564
|% 1,07
|
|Euro
|25,1321
|25,1815
|% 0,46
|
|Sterlin
|29,2979
|29,4448
|% 1,21
|
|Frank
|25,7937
|25,9490
|% 0,71
|
|Riyal
|6,2078
|6,2389
|% 0,99
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|10,85
|
|Cumhuriyet
|9.825
|9.973
|-62,00
|
|Tam
|9.768
|10.034
|-62,09
|
|Yarım
|4.804
|4.886
|17,00
|
|Çeyrek
|2.395
|2.451
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,21
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,01
|
Seans Raporu
17:19
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17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
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Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
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