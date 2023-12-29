***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.12.2023 17:15
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 490.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 02.11.2023 tarih, 2023/53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 490.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.11.2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur. SPK'nın 28.12.2023 tarih, 81/1793 sayılı kararı ile ihraç tavanımız bir yıl süreyle 490.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 02112023.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi 29122023.pdf
EK: 3 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 13112023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230722
BIST