***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 490.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz 02.11.2023 tarih, 2023/53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 490.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.11.2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur. SPK'nın 28.12.2023 tarih, 81/1793 sayılı kararı ile ihraç tavanımız bir yıl süreyle 490.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç İzni Y.K.Kararı 02112023.pdfEK: 2 İhraç Belgesi 29122023.pdfEK: 3 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu 13112023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230722BIST