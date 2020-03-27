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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.03.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Japan Credit Rating Agency, LTD. (JCR) 27.03.2020 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA- (TRK), kısa vadeli ulusal notunu A-1+ (TRK), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BBB- (TRK), notlara ilişikin görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832868


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SASA 7,26 203.413.102 % 10,00  
COSMO 2,20 43.883 % 10,00  
TMPOL 4,30 2.945.712 % 9,97  
TIRE 5,20 26.702.202 % 9,94  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8809 7,9204 % 1,27  
Frank 6,6703 6,7105 % 0,86  
Riyal 1,7105 1,7190 % 0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.623 -7,84  
Altın Gr. 335 336 0,24  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,29 14,34 -0,06  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 0,00  
B. Petrol 25,50 25,50 -0,84  
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