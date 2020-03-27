***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.03.2020 15:31
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Japan Credit Rating Agency, LTD. (JCR) 27.03.2020 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA- (TRK), kısa vadeli ulusal notunu A-1+ (TRK), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BBB- (TRK), notlara ilişikin görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832868
BIST
15:3989.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -2.044,16
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:396,4606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0651
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:397,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:39336,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,62
|Açılış
|: 336,12
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|306.436.175
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|203.413.102
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.945.712
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.702.202
|% 9,94
|
|QNBFL
|116,10
|4.707.462
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.508.156
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.626.245
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|QNBFB
|35,60
|1.309.223
|% -8,01
|
|THYAO
|9,09
|1.188.278.712
|% -1,73
|
|GARAN
|7,95
|596.701.840
|% 0,13
|
|ASELS
|23,40
|543.285.740
|% -3,54
|
|ECILC
|5,07
|424.925.120
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,54
|308.800.670
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,86
|122.653.311
|% 2,38
|
|THYAO
|9,09
|1.188.278.712
|% -1,73
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.095.183
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|183.082.235
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8809
|7,9204
|% 1,27
|
|Frank
|6,6703
|6,7105
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7105
|1,7190
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,84
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,29
|14,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,84
|