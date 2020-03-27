***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/03/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJapan Credit Rating Agency, LTD. (JCR) 27.03.2020 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA- (TRK), kısa vadeli ulusal notunu A-1+ (TRK), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BBB- (TRK), notlara ilişikin görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832868BIST