***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) 08.03.2021 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA- (TRK), kısa vadeli ulusal notunu A-1+ (TRK), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB+, kısa vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını B olarak belirlemiştir. Kısa ve uzun vadeli ulusal görünümü stabil, uluslararası görünümü ise negatif olarak açıklamıştır.Detay rapor JCR-ER 08.03.2021 tarihli açıklamasında mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916974BIST