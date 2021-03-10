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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.03.2021 18:56



***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) 08.03.2021 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA- (TRK), kısa vadeli ulusal notunu A-1+ (TRK), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB+, kısa vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını B olarak belirlemiştir. Kısa ve uzun vadeli ulusal görünümü stabil, uluslararası görünümü ise negatif olarak açıklamıştır.
 Detay rapor JCR-ER 08.03.2021 tarihli açıklamasında mevcuttur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916974


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