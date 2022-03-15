***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.03.2022 16:59
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) 15.03.2022 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA- (tr), kısa vadeli ulusal notunu J1+ (tr), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB, kısa vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını J3 olarak belirlemiştir. Kısa ve uzun vadeli ulusal ve uluslararası görünümü stabil olarak açıklamıştır. Kısa vadeli ulusal ihraç notu J1+(tr), uzun vadeli ulusal ihraç notu AA-(tr) olarak verilmiştir.
Detay rapor JCR-ER 15.03.2021 tarihli açıklamasında mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010662
BIST
17:222.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,70
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2214,6697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1102
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2216,1326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0557
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:22902,89
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -25,03
|Açılış
|: 902,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:20
|PKENT
|397,20
|32.417.320
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.976.294
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.341.946
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.700.994
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.859.480
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.424.778
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,91
|377.957.344
|% -9,73
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,34
|10.021.843
|% -5,31
|
|THYAO
|27,74
|4.397.618.774
|% 4,21
|
|FROTO
|277,80
|2.105.678.703
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,57
|2.093.665.730
|% -1,42
|
|GARAN
|11,90
|1.713.579.039
|% 0,34
|
|EREGL
|34,46
|1.462.521.439
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,81
|940.402.044
|% 1,60
|
|KARSN
|4,10
|842.828.209
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,28
|670.548.500
|% -1,50
|
|ODAS
|1,56
|271.285.529
|% 1,30
|
|THYAO
|27,74
|4.397.618.774
|% 4,21
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6483
|14,6714
|% -0,73
|
|Euro
|16,0884
|16,1228
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,1058
|19,2016
|% -0,35
|
|Frank
|15,5493
|15,6429
|% -0,91
|
|Riyal
|3,8971
|3,9167
|% -0,86
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-40,33
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-27,04
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,29
|
|B. Petrol
|98,32
|98,32
|-8,58
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866