***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) 15.03.2022 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA- (tr), kısa vadeli ulusal notunu J1+ (tr), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB, kısa vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını J3 olarak belirlemiştir. Kısa ve uzun vadeli ulusal ve uluslararası görünümü stabil olarak açıklamıştır. Kısa vadeli ulusal ihraç notu J1+(tr), uzun vadeli ulusal ihraç notu AA-(tr) olarak verilmiştir.Detay rapor JCR-ER 15.03.2021 tarihli açıklamasında mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010662BIST