***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) 15.03.2023 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu "AA-(tr)" seviyesinden "AA(tr) seviyesine yükseltmiş, kısa vadeli ulusal notunu J1+(tr), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB, kısa vadeli ulusal ihraç notu J1+(tr), uzun vadeli ulusal ihraç notu AA(tr) olarak verilmiştir.Detay rapor JCR-ER 15.03.2023 tarihli açıklamasında mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125438BIST