***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER), 15.03.2024 tarihinde Şirketimizin ve tahvil araçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu AA(tr) olarak teyit etmiştir. Kısa vadeli ulusal notunu J1+(tr), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB, kısa vadeli ulusal ihraç notunu J1+(tr), uzun vadeli ulusal ihraç notunu AA(tr) olarak teyit etmiştir.Detay rapor, JCR-ER tarafından yapılan 15.03.2024 tarihli açıklamada mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259252BIST