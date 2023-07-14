***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayhan SIRTIKARA, üyelikten istifa etmiş ve 15.06.2023 tarih, 2023/28 nolu Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172457BIST