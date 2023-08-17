***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.08.2023 tarihi 2023/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Bora Yalınay Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186373BIST