***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2020 18:45
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.300.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,96
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDFKT82014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.08.2020
Kayıt Tarihi 11.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.300.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 2 Şubat 2020 (bugün) tarihinde 50.300.000 TL nominal değerde, 182 vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosunun satış fiyatı 0,94376 TLdır.
Ek Açıklamalar
TRFDFKT82014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 12.08.2020 (bugün) tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868415
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