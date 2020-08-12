***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.300.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,96Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDFKT82014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.300.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.08.2020Kayıt Tarihi 11.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.300.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 2 Şubat 2020 (bugün) tarihinde 50.300.000 TL nominal değerde, 182 vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosunun satış fiyatı 0,94376 TLdır.Ek AçıklamalarTRFDFKT82014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 12.08.2020 (bugün) tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868415BIST