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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.08.2020 19:06
GÜNCEL HABERLER



***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 128.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 170
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,59
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,39
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDFKT12110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2021
Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 12 Ağustos 2020 (bugün) tarihinde 30.000.000 TL nominal değerde, 170 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,94706 TLdır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868427


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KENT 1.892,60 21.407.826 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.721.354 % 9,98  
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Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 1,02  
Gümüş Gr. 6,04 6,04 0,29  
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