***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 128.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.01.2021Vade (Gün Sayısı) 170Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,59Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,39Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDFKT12110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,94706Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.01.2021Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 12 Ağustos 2020 (bugün) tarihinde 30.000.000 TL nominal değerde, 170 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,94706 TLdır. 12.08.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamadaki şablonda ihraç fiyatı sehven 1 TL olarak belirtilmiş olup ihraç fiyatı 0,94706 TL olarak düzeltilmiştir.Ek AçıklamalarTRFDFKT12110 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.01.2021 (bugün) tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906342BIST