***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 128.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 80.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.07.2021Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,89Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDFKT72114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,90997Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.07.2021Kayıt Tarihi 28.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz 29 Ocak 2021 (bugün) tarihinde 80.000.000 TL nominal değerde, 181 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,90997 TLdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906359BIST