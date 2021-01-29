***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2021 18:35
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 128.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,89
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDFKT72114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,90997
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2021
Kayıt Tarihi 28.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz 29 Ocak 2021 (bugün) tarihinde 80.000.000 TL nominal değerde, 181 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,90997 TLdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906359
BIST