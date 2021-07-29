***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 82.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 82.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 82.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.01.2022Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,29Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDFKT12219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.000.000İhraç Fiyatı 0,9067Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.01.2022Kayıt Tarihi 25.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 82.000.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 29.07.2021 (bugün) tarihinde 82.000.000 TL nominal değerde 181 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,90670 TLdırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952720BIST