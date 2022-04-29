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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2022 23:17
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 98.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 90.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,10
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,18
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDFKT42216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 0,94248
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.04.2022
Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 26.01.2022 (bugün) tarihinde 90.00.000 TL nominal değerde 93 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleşmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,94248 TLdır.
Ek Açıklamalar
TRFDFKT42216 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.04.2022 (bugün) tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026245


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Tam 6.057 6.208 105,91  
Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 -0,43  
Gümüş Gr. 10,85 10,86 -0,15  
B. Petrol 107 107 -0,53  
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