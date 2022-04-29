***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 98.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 90.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.04.2022Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,10Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDFKT42216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000İhraç Fiyatı 0,94248Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.04.2022Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2022Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 26.01.2022 (bugün) tarihinde 90.00.000 TL nominal değerde 93 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleşmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,94248 TLdır.Ek AçıklamalarTRFDFKT42216 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.04.2022 (bugün) tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026245BIST