***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 90.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 90.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.08.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,63Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDFKT82212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000İhraç Fiyatı 0,94674Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 29.04.2022 (bugün) tarihinde 90.000.000 TL nominal değerde 98 vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,94674 TLdırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026271BIST