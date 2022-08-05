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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2022 18:11
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş DORUK FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 90.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 90.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,63
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDFKT82212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 0,94674
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.08.2022
Kayıt Tarihi 04.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.08.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 29.04.2022 (bugün) tarihinde 90.000.000 TL nominal değerde 98 vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,94674 TLdır
Ek Açıklamalar
TRFDFKT82212 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05.08.2022 (bugün) gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052480


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Tam 6.867 6.940 -50,00  
Yarım 3.346 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.678 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,92 19,95 -0,24  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,12  
B. Petrol 96,09 96,09 1,97  
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