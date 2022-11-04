Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2022 10:06
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 210.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 21.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,40
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,57
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDFKTK2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,93112
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 05.08.2022 tarihinde 100.000.000 TL nominal değerde 90 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleşmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,93112 TL dır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076724


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.217
Değişim :  2,72% |  111,52
Açılış :  4.131  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.234 En Düşük
4.131
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 3,41 284.088.600 % 10,00  
INVEO 25,74 252.147.178 % 10,00  
MIATK 83,15 60.269.833 % 9,99  
ISDMR 27,96 350.923.718 % 9,99  
CONSE 9,04 403.995.243 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5648 18,5677 % -0,25  
Euro 18,4688 18,5401 % 1,99  
Sterlin 21,0446 21,1502 % 1,63  
Frank 18,5918 18,7038 % 1,64  
Riyal 4,9232 4,9479 % -0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.682 51,51  
Altın Gr. 1.004 1.004 28,24  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.697 6.795 161,00  
Yarım 3.263 3.324 80,00  
Çeyrek 1.637 1.662 41,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,87 1,37  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,78  
B. Petrol 98,55 98,55 3,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru