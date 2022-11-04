***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 210.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 21.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.11.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,40Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDFKTK2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 04.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,93112Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(TR) 15.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 05.08.2022 tarihinde 100.000.000 TL nominal değerde 90 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleşmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,93112 TL dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076724BIST