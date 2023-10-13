***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi18/09/2023Mevcut Sermaye (TL)100000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)200000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)100000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi13/10/2023Açıklamalar05.10.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan sermaye arttırım kararı 13.10.2023 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Şirketimizin sermayesi 100.000.000 TLden 200.000.000 TLna iç kaynaklar kullanılarak arttırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206332BIST