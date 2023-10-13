***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
13.10.2023 21:07
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/09/2023
Mevcut Sermaye (TL)
100000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
200000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
100000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
13/10/2023
Açıklamalar
05.10.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan sermaye arttırım kararı 13.10.2023 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Şirketimizin sermayesi 100.000.000 TLden 200.000.000 TLna iç kaynaklar kullanılarak arttırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206332
BIST