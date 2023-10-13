Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

13.10.2023 21:07
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/09/2023
Mevcut Sermaye (TL)
100000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
200000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
100000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
13/10/2023
Açıklamalar

05.10.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan sermaye arttırım kararı 13.10.2023 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 
Şirketimizin sermayesi 100.000.000 TLden 200.000.000 TLna iç kaynaklar kullanılarak arttırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206332


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.113
Değişim :  -1,77% |  -145,97
Açılış :  8.242  
Önceki Kapanış :  8.259  
En Düşük
8.072 En Yüksek
8.242
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSTL 53,90 52.280.818 % 10,00  
ERBOS 237,60 692.560.510 % 10,00  
AYCES 465,30 29.279.943 % 10,00  
MAALT 901,30 45.410.450 % 10,00  
POLTK 10.997,00 143.255.636 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,7729 27,8226 % 0,35  
Euro 29,2293 29,2651 % -0,02  
Sterlin 33,6278 33,7965 % -0,09  
Frank 30,6943 30,8792 % 0,96  
Riyal 7,3882 7,4252 % 0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 59,86  
Altın Gr. 1.724 1.724 57,44  
Cumhuriyet 11.775 11.953 167,00  
Tam 11.602 11.711 284,00  
Yarım 5.819 5.878 143,00  
Çeyrek 2.901 2.939 71,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 0,90  
Gümüş Gr. 20,30 20,32 0,84  
B. Petrol 90,67 90,67 4,67  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru