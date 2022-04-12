***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2022 15:51
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketimizin faaliyet konusu Esasa Sözleşmemizin 4 maddesinde tanımlanmış olup ilgili madde aşağıda yer almaktadır.
Şirketin kuruluş amacı Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak ödünç para verme işleri hakkında yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmetlerini vermek bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 99999090 TRY 99,999090
Diğer 910 TRY 0,000910
TOPLAM 100000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019643
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,6034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0587
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
18:0515,8310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1343
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8085
18:05926,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,21
|Açılış
|: 926,36
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5806
|14,6010
|% -0,42
|
|Euro
|15,8034
|15,8359
|% -0,81
|
|Sterlin
|18,9356
|19,0306
|% -0,58
|
|Frank
|15,5964
|15,6903
|% -0,56
|
|Riyal
|3,8791
|3,8985
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|18,72
|
|Altın Gr.
|926
|926
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de