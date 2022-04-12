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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 15:51
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketimizin faaliyet konusu Esasa Sözleşmemizin 4 maddesinde tanımlanmış olup ilgili madde aşağıda yer almaktadır.
Şirketin kuruluş amacı Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak ödünç para verme işleri hakkında yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmetlerini vermek bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 99999090 TRY 99,999090
Diğer 910 TRY 0,000910
TOPLAM 100000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019643


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Altın Ons 1.972 1.973 18,72  
Altın Gr. 926 926 4,68  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,53 25,55 0,45  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,17  
B. Petrol 105 105 6,10  
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