Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.07.2023 20:26
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Bağımsız Üye Değil
AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üye ve Genel Müdür Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172458


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.438
Değişim :  1,09% |  69,39
Açılış :  6.416  
Önceki Kapanış :  6.368  
En Düşük
6.354 En Yüksek
6.446
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 21,56 126.806.278 % 10,00  
TUKAS 6,49 359.453.330 % 10,00  
ALCAR 645,70 165.241.745 % 10,00  
KRONT 26,84 92.497.417 % 10,00  
EDIP 12,98 150.587.848 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1715 26,1796 % 0,61  
Euro 29,4080 29,4231 % 0,67  
Sterlin 34,2142 34,3858 % 0,32  
Frank 30,2553 30,4376 % 0,18  
Riyal 6,9584 6,9933 % 0,55  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.961 0,54  
Altın Gr. 1.650 1.650 8,26  
Cumhuriyet 10.950 11.116 -29,00  
Tam 10.637 10.860 77,00  
Yarım 5.319 5.455 38,00  
Çeyrek 2.668 2.728 20,00  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 0,11  
Gümüş Gr. 21,02 21,04 0,20  
B. Petrol 80,05 80,05 -1,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru