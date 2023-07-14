***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2023 20:26
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Bağımsız Üye Değil
AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üye ve Genel Müdür Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172458
BIST
'
18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1594
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1947
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.650,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.650,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1715
|26,1796
|% 0,61
|
|Euro
|29,4080
|29,4231
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,2142
|34,3858
|% 0,32
|
|Frank
|30,2553
|30,4376
|% 0,18
|
|Riyal
|6,9584
|6,9933
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|8,26
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.637
|10.860
|77,00
|
|Yarım
|5.319
|5.455
|38,00
|
|Çeyrek
|2.668
|2.728
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,20
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|-1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA