***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Bağımsız Üye DeğilAHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üye ve Genel Müdür Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilVEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilBORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.08.2023 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186375BIST