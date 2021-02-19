***DFR* *DFS* *DFV* *DFG* *DOB* *DFK* *DSS* *DRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***DFR******DFS******DFV******DFG******DOB******DFK******DSS******DRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [DFR, DSS, DFG, DFS, DFK, DFV, DRR, DOB]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz urucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 22/02/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.İPTAL EDİLEN FON UNVANIFON KODUDeniz Porföy Arslan Serbest Özel FonDFRDeniz Portföy Bade Serbest Özel FonDSSDeniz Portföy Ege Serbest Özel FonDFGDeniz Portföy FRS Serbest Özel FonDFSDeniz Portföy HLC Serbest Özel FonDFKDeniz Portföy Mert Serbest Özel FonDFVDeniz Portföy Reyhan Serbest Özel FonDRRDeniz Portföy Türkiz Serbest Özel FonDOBhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911025BIST