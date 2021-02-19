***DFR* *DFS* *DFV* *DFG* *DOB* *DFK* *DSS* *DRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.02.2021 14:18
***DFR******DFS******DFV******DFG******DOB******DFK******DSS******DRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DFR, DSS, DFG, DFS, DFK, DFV, DRR, DOB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz urucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 22/02/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Deniz Porföy Arslan Serbest Özel Fon
DFR
Deniz Portföy Bade Serbest Özel Fon
DSS
Deniz Portföy Ege Serbest Özel Fon
DFG
Deniz Portföy FRS Serbest Özel Fon
DFS
Deniz Portföy HLC Serbest Özel Fon
DFK
Deniz Portföy Mert Serbest Özel Fon
DFV
Deniz Portföy Reyhan Serbest Özel Fon
DRR
Deniz Portföy Türkiz Serbest Özel Fon
DOB
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911025
BIST
14:211.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,57
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
14:216,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
14:218,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
14:21397,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,37
|Açılış
|: 397,46
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler14:21
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|310.011.382
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.957.678
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.929.907
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,90
|1.615.273.488
|% 8,23
|
|KOZAL
|148,00
|1.354.082.940
|% -2,70
|
|GUBRF
|82,05
|1.309.916.597
|% 7,25
|
|GARAN
|9,26
|621.153.507
|% -0,75
|
|PETKM
|5,18
|581.669.151
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,49
|229.064.825
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,15
|163.260.437
|% -0,86
|
|ODAS
|4,02
|486.249.780
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,43
|278.754.210
|% -1,22
|
|PETKM
|5,18
|581.669.151
|% 1,37
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9796
|6,9830
|% 0,27
|
|Euro
|8,4727
|8,4791
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7334
|9,7822
|% 0,19
|
|Frank
|7,7700
|7,8168
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,03
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-3,43
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.630
|2.696
|-7,43
|
|Yarım
|1.271
|1.304
|-3,60
|
|Çeyrek
|638
|652
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,91
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
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14:34UFUK
Yüzde 9.32 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 745 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TAVHL
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 58 artarak (% 0.41 ) 1, 352
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, VAKFN, SODSN, VESBE, MERIT, VERTU, ULUSE, HEKTS, TMPOL
-
14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, ATSYH, KSTUR, BRMEN, ARTI