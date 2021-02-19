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***DFR* *DFS* *DFV* *DFG* *DOB* *DFK* *DSS* *DRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.02.2021 14:18



***DFR******DFS******DFV******DFG******DOB******DFK******DSS******DRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DFR, DSS, DFG, DFS, DFK, DFV, DRR, DOB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deniz urucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 22/02/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    Deniz Porföy Arslan Serbest Özel Fon
    DFR

    Deniz Portföy Bade Serbest Özel Fon
    DSS

    Deniz Portföy Ege Serbest Özel Fon
    DFG

    Deniz Portföy FRS Serbest Özel Fon
    DFS

    Deniz Portföy HLC Serbest Özel Fon
    DFK

    Deniz Portföy Mert Serbest Özel Fon
    DFV

    Deniz Portföy Reyhan Serbest Özel Fon
    DRR

    Deniz Portföy Türkiz Serbest Özel Fon
    DOB





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911025


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HEKTS 34,86 310.011.382 % 9,97  
LINK 38,82 18.957.678 % 9,97  
TMPOL 21,06 22.929.907 % 9,97  
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Riyal 1,8537 1,8630 % 0,03  
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Altın Ons 1.771 1.771 -3,43  
Altın Gr. 397 397 -0,46  
Cumhuriyet 2.641 2.681 -11,00  
Tam 2.630 2.696 -7,43  
Yarım 1.271 1.304 -3,60  
Çeyrek 638 652 -1,79  
Gümüş.Ons 27,01 27,05 0,04  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,02  
B. Petrol 63,02 63,02 -0,91  
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