***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:32
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825523
BIST
17:34103.775
En Yüksek
|Değişim
|: -5,32%
|| -5.825,45
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:346,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:346,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1050
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:34329,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,39
|Açılış
|: 329,34
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,98
|74.671.228
|% 12,43
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,07
|18.276.713
|% -18,27
|
|UTPYA
|4,22
|6.234.737
|% -16,10
|
|TUCLK
|4,60
|24.392.869
|% -15,75
|
|TGSAS
|4,60
|2.728.136
|% -14,97
|
|VAKKO
|5,13
|66.581.585
|% -14,93
|
|THYAO
|10,49
|966.683.079
|% -5,83
|
|ASELS
|27,70
|852.855.555
|% -7,17
|
|GARAN
|9,33
|414.153.410
|% -6,98
|
|TUPRS
|93,50
|259.232.466
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,27
|254.791.779
|% -6,58
|
|IHLGM
|1,25
|181.098.433
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|223.196.779
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|195.463.549
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,27
|254.791.779
|% -6,58
|
|THYAO
|10,49
|966.683.079
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0010
|8,0411
|% 1,15
|
|Frank
|6,5673
|6,6069
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6264
|1,6346
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,26
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|-8,43
|