***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:45
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828879
BIST
17:4895.772
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 2.132,03
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:486,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0126
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:487,0016
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0713
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:48319,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,08
|Açılış
|: 319,27
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|61.678.540
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|590.423
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.143.466
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|113.073.367
|% 9,97
|
|ALARK
|3,97
|35.633.754
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,18
|9.533.300
|% -13,38
|
|ECZYT
|9,81
|70.143.704
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|114.781.735
|% -9,97
|
|ASELS
|25,36
|1.294.644.990
|% 4,11
|
|THYAO
|9,05
|1.155.836.188
|% 6,72
|
|GARAN
|9,02
|665.313.676
|% 3,20
|
|KRDMD
|2,06
|413.642.101
|% 3,00
|
|EREGL
|8,11
|391.896.159
|% -0,49
|
|ODAS
|1,36
|333.143.759
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,06
|413.642.101
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|181.391.894
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,20
|350.678.754
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,19
|173.482.425
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8701
|7,9096
|% -0,52
|
|Frank
|6,6048
|6,6446
|% -0,87
|
|Riyal
|1,6752
|1,6836
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.161
|-6,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|1,44
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